Missbrauch im Bistum Trier : „Wollen es potenziellen Tätern möglichst schwer machen“: Saarlouiser Pfarreiengemeinschaft veröffentlicht eigenes Schutzkonzept gegen Missbrauch

Seit Jahren wird die katholische Kirche in Deutschland regelmäßig von neuen Missbrauchsvorwürfen erschüttert. In Saarlouis will man jetzt potenziellen Tätern einen Riegel vorschieben. Foto: dpa/Marijan Murat

Saarlouis Seit Jahren macht die katholische Kirche in Deutschland mit immer neuen Missbrauchsvorwürfen gegen sich Schlagzeilen. In Saarlouis will man aber mehr als nur aufarbeiten – man will vor allem präventiv tätig werden.