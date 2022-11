Schüler probieren aus : Mint-Infotag am Schülerforschungszentrum

Saarlouis Für Fußball, Basketball und viele andere Sportarten gibt es im Landkreis Saarlouis Vereine, in denen Kinder und Jugendliche zu festen Zeiten trainieren und sich in der jeweiligen Sportart verbessern können.

Einen festen „Trainingstermin“ für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – also die so genannten Mint-Fächer – bietet nun das Schülerforschungszentrum Saarlouis (SFZSLS) an. Ab Mittwoch, 9. November, gibt es jeden Mittwoch von 16-18 Uhr den sogenannten MINTwoch.

Das Schülerforschungszentrum Saarlouis ist in der St. Nazairer Allee 6 zu finden. Die ersten drei Teilnahmen am MINTwoch sind für alle kostenlos; für die dauerhafte Teilnahme ist die Mitgliedschaft im Förderverein des Schülerforschungszentrums erforderlich. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an info@sfz-sls.de.