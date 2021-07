Sommertour : Hans wirft Blick hinter die Kulissen

Kreis Saarlouis Einen Blick hinter die Kulissen in Betrieben hat Ministerpräsident Tobias Hans bei seiner Sommertour im Kreis Saarlouis geworfen.

Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans besuchte kürzlich während seiner traditionellen Sommertour den Landkreis Saarlouis und machte dabei zunächst in Saarwellingen Station. Der erste Stopp galt der Bäckerei Welling, wo sich Hans einen traditionellen Handwerksbetrieb ansah und einen Blick hinter die Kulissen warf. Danach ging es zum Marienhof nach Gerlfangen, wo Hans sich einen erfahrenen Biobetrieb anschaute. Im Dorfladen herrschte zu diesem Zeitpunkt reger Betrieb, allerdings nicht wegen des prominenten Besuchs, sondern weil dieser ohnehin gut angenommen wird, hieß es aus der Staatskanzlei. Der bereits als „bester Hofladen Deutschlands“ ausgezeichnete Betrieb sei ein Vorzeigebetrieb, den der Ministerpräsident habe sehen wollen. Dritte Station: das Sanitätshaus Fuss-Check in Saarlouis. Orthopädieschuhmachermeister Markus Hollecker zeigte dem Ministerpräsidenten sein Geschäft und die verschiedenen Messmethoden für Beine und Füße. „Ich hatte mich im Vorjahr nach der letzten Sommertour um den Termin beworben. Ich wollte dem Ministerpräsidenten zeigen, dass man auch in unserem Handwerk, das meist mit alten Menschen in Verbindung gebracht wird, mit jungen Strukturen und guter Werbung ein frisches Image und eine ganz andere Kundenansprache hinbekommen kann“, sagte Hollecker und gewährte ebenfalls einen Blick in die Werkstätten und Untersuchungsräume. „Wir haben die größte Facebook-Reichweite in unserem Berufsstand, das bestätigt uns“, sagte der Chef des Unternehmens mit inzwischen 14 Angestellten. Den Abschluss der Sommertour bildete das Dorfgemeinschaftshaus in Wallerfangen-Kerlingen. Hier hat die Dorfgemeinschaft nach Aussage der Staatskanzlei ein altes, nicht mehr benötigtes Clubheim zum Dorfgemeinschaftshaus umfunktioniert. Dies sei ein Musterbeispiel für sozialen Zusammenhalt und ehrenamtliches Engagement.