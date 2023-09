Leistungsschau Messe „Großer Markt 23“ weckt Hoffnungen

Nach diesem Gespräch mit einem der von Anfang an bei dieser Leistungsschau vertretenen Aussteller suchten wir auch nach einem Aussteller, der beim diesem „Großen Markt 23“ zum ersten Mal einen attraktiven Messestand aufgebaut hatte. Den fanden wir am Stand von Nobilia, wo Michael Sonntag und sein Kollege Markus Leidinger einige Fragen beantworteten. Letztlich sei auch bei den Nobilia-Werken in Saarlouis der dringende Wunsch, Fachkräfte-Nachwuchs zu generieren, entscheidend für die erste Messe-Beteiligung gewesen. Sonntag: „Aktuell suchen wir rund 400 neue Mitarbeiter. Und wir werden in den kommenden Jahren wohl insgesamt an die tausend zusätzliche Kräfte gewinnen müssen.“ Vor allem deshalb seien sie auf dieser Messe erstmals vertreten.