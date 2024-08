Auftaktveranstaltung in Saarlouis Klimaschutz als Gemeinschaftsaufgabe – Saarländer diskutieren über neues Klimaschutzkonzept

Nach der Auftaktveranstaltung in Saarlouis sind noch weitere Diskussionsforen im Saarland geplant, so etwa am 3. September in der Kreisverwaltung in St. Wendel, am 4. September in der von Merzig, am 10. September im Haus der Ärzte in Saarbrücken sowie am 11. September im Rathaus von Spiesen-Elversberg. Beginn ist jeweils um 18 Uhr, beziehungsweise um16.30 Uhr in Spiesen-Elversberg. Interessierte können sich hierzu beim Umweltministerium online oder telefonisch unter (0681) 501 49 91 anmelden.