Kommentar zur CDU-Kritik an Bürgermeister Sebastian Greiber Wahlkampf-Kritik ist mit Vorsicht zu genießen

Wie ist die Kritik der Wadgasser CDU an ihrem Gemeindechef einzuordnen? Auf jeden Fall sollte man sie im Kontext der anstehenden Kommunalwahl sehen. So kritisch, wie die Parteien gegeneinander schießen, so sollten auch die Vorwürfe selbst beäugt werden. In einem Punkt ist dem Bürgermeister auf jeden Fall Recht zu geben. Maßnahmen, wie den Einsatz eines Mediators bei den Feuerwehren, zu kritisieren, obwohl man selbst in diese Entscheidungen eingebunden war, ist nicht gerade fair von der CDU.