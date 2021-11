Mehrere Kinder infiziert : Zahlreiche Corona-Ausbrüche an Schulen und Kitas im Landkreis Saarlouis

Saarlouis Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus steigt im Landkreis Saarlouis weiterhin stark an. Besonders rasch breitet sich die Pandemie wieder bei Kindergarten-Kindern und unter Schülern aus. Alleine am Dienstagvormittag vermeldete das Gesundheitsamt über 50 neue Fälle. Welche Schulen und Kitas davon betroffen sind:

Die vierte Corona-Welle hat den Landkreis Saarlouis weiterhin fest im Griff. Nirgendwo sonst im Saarland werden derzeit so viele Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen registriert, wie hier. Immer stärker davon betroffen sind auch die Schulen und Kindergärten.

Über 50 Fälle in fast 30 Schulen und Kitas an einem Tag gemeldet

Alleine an diesem Dienstag, 23. November, meldete das Gesundheitsamt in Saarlouis 54 bestätigte Corona-Fälle an insgesamt 29 Schulen, beziehungsweise Kitas im Landkreis. Mehr als 200 Personen gelten in diesem Zusammenhang als Kontaktpersonen und müssen in Quarantäne: