Rallye Reiter beeindruckt mit Husarenritt

Dennis Rostek ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden und hat den zweiten Lauf zur Saarländischen Rallye-Meisterschaft gewonnen. Bei der Osterrallye in Zerf hatte der Mann aus Porta Westfalica in seinem Skoda Fabia R5 am Ende mehr als 1:11 Minuten Vorsprung auf seinen Markenkollegen Thomas Lorenz. Der amtierende Saarlandmeister Max Reiter aus Dillingen glänzte mit Co-Pilotin Conny Nemenich in seinem Peugeot 208 und wurde Dritter.