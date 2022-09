Erfolgsstory : Saarlouiser Musiklabel hat mit Mateo einen Star im Gepäck

Saarlouis Das Musiklabel wiwewa music aus Saarlouis arbeitet aktuell mit Mateo zusammen. Der 17-jährige Berliner hat mit seinem Song „Sommervibe“ bereits mehrere Millionen Klicks erzielen können.

„Wir freuen uns, dass die Musik von Mateo so gut angenommen wird. Durch die Zusammenarbeit mit Epic Records haben wir ab sofort einen starken Partner an der Hand, um für Mateo das Beste herauszuholen“, erklärt das Management-Team um Mateo, Chris Bäcker und Luca Kuglmeier, beide Geschäftsführer von wiwewa music und selbst auch Musiker.

Entdeckung auf TikTok

„Wir haben Mateo früh auf TikTok entdeckt. Gemeinsam mit ihm haben wir ein Konzept erstellt, danach schossen seine Zahlen in die Höhe.“ Das Saarlouiser Musiklabel arbeitet aktuell schon an der nächsten Single von Mateo. Man darf also gespannt sein, wo die Reise hingeht.