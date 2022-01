Mehr als 500 Kontaktpersonen : Massiver Corona-Ausbruch an Schulen und Kitas im Landkreis Saarlouis

(Symbolbild). Zum Wochenbeginn ist es im Landkreis Saarlouis zu einem massiven Ausbruch von Corona-Fällen an zahlreichen Schulen und Kitas gekommen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Kreis Saarlouis Drei Wochen nach dem Ende der Schulferien spitzt sich die Pandemielage an den Schulen und Kitas im Landkreis Saarlouis zu. Alleine am Dienstagvormittag registrierte das dortige Kreisgesundheitsamt fast 100 neue Corona-Fälle.

Die vierte Corona-Welle sorgt im Landkreis Saarlouis für ein massives Infektionsgeschehen an Schulen und Kitas. Am Dienstagvormittag vermeldete das Kreisgesundheitsamt über 90 neue Corona-Fälle aus 43 verschiedenen Einrichtungen – der höchste Wert seit Jahresbeginn. Mehr als 500 Personen gelten in diesem Zusammenhang zudem als Kontaktperson.

Aufgrund der von Bund und Länder angepassten Quarantäne-Regeln muss von diesen jedoch nur für zehn Tage in Quarantäne, wer nicht geboostert wurde oder dessen Zweitimpfung, beziehungsweise Genesung länger als drei Monate zurückliegt. Für Kinder an Kitas besteht zudem die Möglichkeit sich bereits nach fünf Tagen mit einem negativen PCR-Test aus der Quarantäne freizutesten. Für Kinder und Jugendliche an Schulen reicht hier sogar ein negativer Schnelltest, wie der Landkreis auf seiner Webseite schreibt.

Rund die Hälfte der neu bekannt gewordenen Positiv-Fälle ereigneten sich laut der Meldung des Landkreises an Kitas. Am stärksten betroffen sind demnach die Kita St. Monika in Überherrn (zehn Fälle) und die Kita St. Peter & Paul in Nalbach (neun Fälle und 75 weitere Kontaktpersonen). In der folgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht über die am Dienstagvormittag bekannt gewordenen Fälle:

Das seit dem Ende der Weihnachtsferien vor drei Wochen Kinder und Jugendliche von der vierten Corona-Welle stärker betroffen sind als Erwachsene, zeigen auch die Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) für den Kreis Saarlouis. So lag die Rate der wöchentlichen Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner bei der Altersgruppe der Fünf bis Neunjährigen in der zweiten Januarwoche bei rund 1014 – der dritthöchste Wert in dieser Altersgruppe seit Beginn der Pandemie. Bei Menschen über 80 Jahren lag der Wert dagegen bei 97.