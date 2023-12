Wirtschaft Martin-Luther-King-Schule erhält Berufswahlsiegel

Berufsorientierung startet an der Martin-Luther-King-Schule schon in der fünften Klasse, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Die Angebote umfassen Selbstbehauptungstrainings, Rhetorik-Workshops oder Kreativangebote mit Künstlern, Trommelkurse und Instrumentalunterricht. Darüber hinaus können die Schüler aus Angeboten in Arbeitslehre wie beispielsweise Schülerfirma, Ernährung, Textil, Programmieren oder Nachhaltigkeit, um nur einige zu nennen, wählen. In jedem Jahrgang kommen Bausteine wie die Potenzialanalyse, Werkstatttage, Betriebsbesichtigungen, Bewerbertrainings und Betriebspraktika hinzu. Besonders positiv beurteilte die Jury die enge Zusammenarbeit mit den Berufsbildungszentren, den regionalen Partnern aus Wirtschaft und Handwerk sowie den Hochschulen.