55 Highlights aus der Geschichte des Saarlandes – Teil 3 Wie Michel Ney aus Saarlouis sich an der Seite Napoleons zum Ruhm kämpfte

Einst als „Vaterlandsverräter“ diffamiert, gilt Marschall Michel Ney (1769–1815) längst als saarländisch-französische Identifikationsfigur. Eine Gedenktafel an seinem Geburtshaus (heute ein Restaurant) in der Bierstraße in Saarlouis erinnert an den „Tapfersten der Tapferen“.

Foto: Jörg Koch