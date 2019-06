Marienhaus-Klinik : Krankenhaus zieht Mittwoch um

Saarlouis/Dillingen Nun ist es endgültig so weit: Am Mittwoch, 12. Juni, ziehen die Abteilungen für Innere Medizin und für Neurologie vom Standort Dillingen in das Marienhaus Klinikum in Saarlouis um. Die letzten Patientinnen und Patienten werden am Vormittag vom DRK dorthin gebracht.

Damit sind dann sämtliche Angebote zur stationären medizinischen und pflegerischen Versorgung in Saarlouis konzentriert.

„Auch wenn das Krankenhaus in Dillingen damit Geschichte ist, so bleibt am Ort ein beachtliches medizinisches Leistungsspektrum erhalten“, heißt es in einer Mitteilung des Marienhaus Klinikums. Neben der Radiologischen Praxis, die es dort schon seit 20 Jahren gibt, haben sich im Krankenhaus-Altbau eine orthopädische Praxis und eine Praxis für Allgemeinmedizin, eine Zahnarztpraxis und eine Physiotherapeutische Praxis sowie eine orthopädisch-unfallchirurgische Praxis angesiedelt. Auch die Bereitschaftsdienstpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung hat hier ihren Sitz.