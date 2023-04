Musik Verbunden im Zeichen der Musik

Musik“ lautet der Titel eines neuen Projektes, das Andreas Nagel und Maria Mastrantonio in diesem Monat veröffentlichen wollen. Der Titel aus der Feder der beiden Musiker passe wunderbar zu „20 und 2 Jahren Teamwork“ – denn so lange arbeiten der Sänger und die Sängerin bereits zusammen, wie sie in einer gemeinsamen Mitteilung berichten. Das neue Lied, zu dem es auch ein Musikvideo geben soll, ist eine Liebeserklärung an die große Passion, die die Künstlerin und der Künstler teilen – nämlich an die titelgebende Musik.