Landgericht Fulda : Mann aus Lebach soll Frau bei Streit erwürgt haben

Fulda Wegen Totschlags an seiner Ehefrau muss sich seit Dienstag ein Mann aus Lebach vor dem Landgericht Fulda verantworten. Der gebürtige Iraker (27) soll seine gleichaltrige Ehefrau, die ebenfalls aus dem Irak stammte, am 9. August 2019 in einer Wohnung in Bad Salzschlirf (Kreis Fulda) so lange gewürgt haben, bis sie ins Koma fiel.



Zwei Tage später starb sie in einem Krankenhaus in Fulda.

Der Prozess findet unter strengen Sicherheitsauflagen mit einer zusätzlichen Personenschleuse und mehr Polizeibeamten als üblich statt. Nach Auskunft des Staatsanwalts bedrohten sich die Familien gegenseitig. Der Angeklagte will sich bislang vor Gericht nicht zur Tat äußern.