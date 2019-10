Rehlingen Der frühere Mountainbiker aus Gerlfangen ist seit einem schlimmen Radunfall querschnittsgelähmt. Die Hilfe, die er erfahren hat, möchte er jetzt anderen zukommen lassen.

Insgesamt verbrachte Luca über ein Jahr im Krankenhaus, acht Monate davon in einer Spezialklinik in Bayern. Inzwischen ist aber bei ihm so etwas wie Alltag eingekehrt: Er kann sich mit seinem Rollstuhl selbstständig bewegen, am Computer arbeiten. So konnte er nicht nur seine durch den Unfall unterbrochene Lehre zum Industriemechaniker abschließen, sondern danach sogar ein Studium aufnehmen. An der HTW Saar hat er sich für Wirtschaftsingenieurwesen eingeschrieben – ein duales Studium in Verbindung mit einer Anstellung bei der Dillinger Hütte. Was andere mit ihren Händen machen, erledigt er am PC mit Hilfe einer Computer-Maus, die er mit dem Mund steuert. „Pusten ist Rechtsklick, saugen ist Linksklick“, erklärt er. Anschließend druckt er seine Konstruktionen mit einem 3D-Drucker.