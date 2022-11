Feuerwehr : Übungsort lag an der Autobahn

Übungsort lag an der Autobahn

Der Übungseinsatz der Feuerwehr lag an der Autobahn A 8 Höhe Steinrausch. Foto: Foto: Feuerwehr Saarlouis Löschbezirk Ost/Feuerwehr Saarlouis Löschbezirk Ost

Saarlouis Saarlouiser Löschbezirke Ost und Innenstadt, Rotes Kreuz und Malteser Hilfsdienst waren gefordert.

Mehrere Verletzte und eingeklemmte Personen nach einem Unfall an der Autbahnausfahrt Steirausch an der Autobahn A 8 waren das Szenario für eine Feuerwehrübung – ausgedacht von den Ausbilderinnen und Ausbildern im Saarlouiser Löschbezirk Ost. Anlass war eine Außenübung, entsprechend spektakulär und nicht alltäglich gehalten.

Gegen 19 Uhr wird am Übungstag der Leitstelle Saar ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren eingeklemmten Personen an der Ausfahrt Steinrausch der A 8, in Höhe der Henry-Ford-Straße Roden gemeldet, heißt es im Bericht des Löschbezirks weiter. Um 19.05 Uhr werden die Einsatzkräfte durch die Integrierte Leitstelle über den Unfall informiert und machen sich unverzüglich auf den Weg.