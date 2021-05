Ungewöhnlicher Einsatz im Landkreis Saarlouis : Bunkerbrand im Steinrauscher Wald

Wie löschen, wenn es keinen Zugang für den Bunker gibt? Vor dieser Frage standen die einsatzkräfte des Löschbezirks Ost der Feuerwehr Saarlouis.

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz musste der Löschbezirk Ost der Saarlouiser Feuerwehr am Montagnachmittag ausrücken. In einem Waldstück an der Karthäuserstraße drang dichter Rauch aus der Bunkerkuppel.