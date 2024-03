LfS reagiert auf Kritik der Grünen Lkw-Lärm in Fraulautern: Wo bleibt das geforderte Lärmgutachten?

Der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Saarlouiser Kreistag, Klaus Kessler, setzt sich gegen die Belastung durch Schwerlastverkehr in Fraulautern ein. In einer Mitteilung an unsere Zeitung behauptet er, der gesamte Stadtteil leide unter „dem regelmäßigen auch schnellen Durchfahren großer Lkw, die sich meistens nicht an die Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h halten“. Aus Sicht des Kreistagsmitglieds hat die Verkehrsbelastung durch Lkw auch dadurch zugenommen, dass viele aus Richtung der B 269 (Überherrn, Frankreich) kommend, statt die Autobahn um Saarlouis herum zu benutzen, die Fahrt durch Fraulautern bis zur A 8 als Abkürzung bevorzugen und umgekehrt. Dies führe dazu, dass Bürgerinnen und Bürger neben Verkehrsgefahren auch einer erhöhten Abgas- und Feinstaubbelastung sowie starken Lärmbelästigungen ausgesetzt sind.