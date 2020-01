Tödlicher Unfall in Überherrn

Überherrn Der 44 Jahre alte Lkw-Fahrer aus Bulgarien war vom Oberdeck eines Lkw-Aufliegers gestürzt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Ein 44 Jahre alter Mann ist an diesem Samstag (25.) bei einem Betriebsunfall auf einem Firmengelände in Überherrn ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, stürzte der bulgarische Lkw-Fahrer dabei vom Oberdeck eines Lkw-Aufligers. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Kopfverletzugen.