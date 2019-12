Lisa Bassenge : Jazzsängerin Lisa Bassenge ist der Stargast

Saarlouis Lorraine Bigband kommt mit großer Besetzung und starker Stimme ins Theater am Ring.

Eine der herausragenden Stimmen des jungen europäischen Jazz gastiert bei einem Bigband-Weihnachtskonzert im Theater am Ring in Saarlouis. Am Samstag, 21. Dezember, 20 Uhr, tritt die Sängerin Lisa Bassenge dort auf. Mit ihrer samtenen Stimme steht sie wie keine andere für den frischen Jazz des alten Kontinents.

Diesmal ist Lisa Bassenge der Stargast in einem Konzert, das in die Jahreszeit passt. Einem Konzert, in dem die Berlinerin nicht nur in Klassikern der Weihnachtsmusik bezaubert, sondern mit der wunderbaren klanglichen Palette ihrer Stimme auch in bekannten Swing-, Latin-, Funk- und Soul-Titeln aufwartet. „In Christmas Moods“, so das Motto des Abends, dürfte damit ein Genuss werden. Die Bigband-Bühne bietet Lisa Bassenge viele Entfaltungsmöglichkeiten, was sie bereits mit anderen renommierten Orchestern – wie der WDR Bigband – unter Beweis gestellt hat. Auch die routinierten Solisten der Lorraine Bigband werden mit ihrer Spielfreude das Konzert im Saarlouiser Theater am Ring sicherlich zu einem weihnachtlichen Musik-Erlebnis machen.