Autorenlesung : Soziale Teilhabe ist gesellschaftliches Thema

Dominik Bloh las in Saarlouis aus seinem Buch „Unter Palmen aus Stahl“. Foto: Astrid Lambert

Saarlouis Autor Dominik Bloh las aus seinem Buch „Unter Palmen aus Stahl“. Er zeigte hierbei aus seiner Sicht Fehler im Sozialsystem auf.

In einer Lesung in Saarlouis hat der Autor Dominik Bloh auf dringende Aufgaben, denen sich unsere Gesellschaft stellen müsse, hingewiesen. Hierzu gehörten neben der Ökologie die soziale Teilhabe sowie die Stärkung der Demokratie. Bloh las aus seinem Buch „Unter Palmen aus Stahl“, auf Einladung der Sozialplanung der Kreisstadt Saarlouis, des Runden Tisches Wohnungslosigkeit der Stadt sowie der Katholischen Familienbildungsstätte Saarlouis. Dominik Bloh verarbeitet in seinem Buch „sein Leben, dass zehn Jahre auf der Straße stattgefunden hat, aufgearbeitet. Mit 16 Jahren setzte ihn seine Mutter vor die Tür. Schon als Teenager geriet er dahin, wo man Deutschland von „ganz unten“ betrachtet.

Mit Anfang 30 hat er seine Geschichte aufgeschrieben und seine Konsequenzen aus dieser Lebensphase sowie dem vermeintlichen Wohlfahrtsstaat gezogen. In der Familienbildungsstätte Saarlouis zog er Bilanz und stellte seine Sicht der Dinge vor.

„Grundsätzlich verfügt Deutschland über ein soziales System und Netz für Menschen. Berücksichtigt werden muss jedoch, dass dieses Netz für viele Menschen jedoch keinen gesicherten Halt bietet und in sich löchrig ist, sodass viele durchs Netz fallen“, stellt Bloh fest.

An seinem eigenen Beispiel führt Dominik Bloh in seinem Buch aus, was das Fehlen von Sicherungen im Sozialsystem ausmache und welche Konsequenzen dieses Fehlen mit sich bringe. Die Spezialisierung und Kapitalisierung im System tun, so Bloh, das ihrige dazu. Einen bedeutenden Punkt des „Durch-das-Netz-Fallen“ sieht Bloh in der „Unsichtbarkeit“, die Menschen auf der Straße erleben. Die Straße, so Bloh, bedeutet reines Überleben und hat nichts mehr mit dem bürgerlichen Leben zu tun. Auf der Straße leben heißt, dauerhaft damit beschäftigt zu sein, seine Grundbedürfnisse zu erfüllen. Schlaf auf der Straße ist nicht möglich, was dazu führt, dass man nie erholt und körperlich angeschlagen ist.

In dieser Phase sind Inhalte des bürgerlichen Lebens wie Ausbildung und Berufstätigkeit ohne festen Wohnsitz, sehr schwierig. Dann, wenn der Halt fehlt, ist ein bürgerliches Leben nicht umsetzbar. Bloh fordert auf, anstatt zu fordern, ein Miteinander auf Augenhöhe seitens der Akteure im Sozialstaat mit den Betroffenen durchzuführen. Seine Forderung lautet, dass „Obdachlosigkeit“ ein fester Bestandteil der Wohnungspolitik werden muss, neben Fragen wie unter anderem Nebenkostenrechnung und Wohnungsbau. Menschen aus der Obdachlosigkeit, so Bloh, benötigen Zeit, um wieder ankommen zu können. Die helfenden Berufe sollten sich in all ihrem Tun darauf ausrichten, dass die Hilfe zur Selbsthilfe im Vordergrund steht und die Hilfeform sich überflüssig machen sollte. Menschen sollte das Selbstwertgefühl nicht weggenommen werden, auch nicht durch eine gut gemeinte Hilfe.

Kommunikation auf Augenhöhe und die Wahrung der Interessen der Betroffenen sind grundlegende Kompetenzen, die seitens der Helfenden vorliegen müssen. Helfende müssen die Geschwindigkeit der Betroffenen akzeptieren und dürfen nicht ihre persönlichen Erwartungen aus der bürgerlichen Gesellschaft projektieren. Das Leben auf der Straße hat seine eigenen Regeln, die auch die Helfenden zunächst in der Kommunikation verstehen müssen. Betroffene, so Bloh, müssen in die Hilfesysteme eingebunden werden.