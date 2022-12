Dillingen : Dr. Umes Arunagirinathan liest im Drachenwinkel

Bestseller-Autor Dr. Umes Arunagirinathan Foto: Karsten Wolter

Dillingen Der Spiegel-Bestseller-Autor Dr. Umes Arunagirinathan ist am Donnerstag, 15. Dezember, in der Dillinger Buchhandlung Drachenwinkel in Diefflen zu Gast. Ab 20 Uhr präsentiert er sein Buch „Grundfarbe Deutsch – Warum ich dahin gehe, wo die Rassisten sind“.

Dr. Umes Arunagirinathan ist Herzchirurg, erfolgreicher Autor, engagiertes Mitglied der deutschen Gesellschaft — und dunkelhäutig. Wie viele andere farbige Menschen erlebt er immer wieder diskriminierendes Verhalten seiner Umwelt. Mal ist es nur eine dumme Bemerkung, mal ein gravierender Verstoß gegen seine Würde als Mensch. Gleichzeitig gibt es eine Debatte darüber, was man „eigentlich noch sagen darf“, ohne in die rechte Ecke gestellt zu werden.

Dr. Umes Arunagirinathan klagt nicht an, sondern klärt auf. Anhand seiner Biografie beschreibt er pointiert, mit welchen Schwierigkeiten farbige Menschen zu kämpfen haben. Doch er sieht sich nicht als Opfer, sondern als Streiter für ein Zusammenleben, in dem das Gemeinsame die Hauptrolle spielt: die Grundfarbe Deutsch eben. Dazu gehören die deutsche Sprache, die Freiheit zur Selbstentfaltung, Gleichberechtigung und einiges mehr.