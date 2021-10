Lesung : Ein wohliges Gefühl von Geborgenheit

Andreas H. Drescher las – erstmals seit langer Zeit unter fast normalen 3G-Bedinungen – aus seinem neuesten Roman „Schaumschwimmerin“ im Sitzungsaal des Saarlouiser Landratsamtes. Foto: lx/Jörg O. Laux

Saarlouis Auf den Spuren der Großeltern. Andreas H. Drescher las im Landratsamt Saarlouis aus seinem Roman „Schaumschwimmerin“.

Es war für den Saarlouiser Autor Andreas H. Drescher und sein Publikum schon etwas ganz Besonderes nach langer Zeit der pandemischen Einschränkungen endlich wieder eine Lesung unter fast normalen Bedingungen durchführen zu können. „Ich litt regelrecht an Sozialskorbut“, fasst Drescher sein Empfinden während der kulturfreien Zeit zusammen. Und so war der Sitzungssaal des Landratsamtes am Freitagabend bis auf den letzten – oder auch den vorletzten – Platz voll besetzt. Gut 50 Zuhörer lauschten an diesem Abend Andreas Drescher, der Auszüge aus seinem jüngsten Roman „Schaumschwimmerin“ las.

Doch zuvor musste der Saarlouiser Autor erst einmal ein paar Fotos machen: „Ich knipse vorher immer, damit man mir das auch glaubt.“

Möglich gemacht hat diesen Abend, der auch für den Landkreis eine erste Premiere in Sachen 3G-Veranstaltung war, vom Leiter der Kreisvolkshochschule Saarlouis Klaus Peter Fuß.

„Hut ab vor Klaus Peter Fuß, der sich von sich aus mit dem Angebot einer Veranstaltung an mich gewandt hat, als bei vielen anderen Veranstaltern noch Ängste und Bedenken überwogen“. berichtet Drescher, der sich sichtlich wohl fühlte in seiner Rolle als Vorleser. Der gebürtige Griesborner, Andreas H. Drescher, Jahrgang 1942, studierte Germanistik, Politik und Philospohie in Köln und lebt heute als freier Autor und Künstler in Saarlouis.

Mit „Schaumschwimmerin“ entführt Drescher – ebenso wie im Vorgängerroman „Kohlenhund“ – seine Leser in die Zeit unserer Großeltern und wie sie das vergangene Jahrhundert, die Kriege, die Vor- , Nach- und Zwischenkriegszeit in unserer Region erlebten. „Wenn man nach der Lesung nicht weiß, warum das Buch „Schaumschwimmerin heißt, dann habe ich etwas falsch gemacht“, so Drescher einführend. Er hat nichts falsch gemacht. Eingewoben in die Erinnerungen von Greta Grün, die ihre Erlebnisse mit ihrem Enkel Michael teilt, in ihren ganz eigenen Worten, begibt sich der Leser auf eine Reise in die Vergangenheit. Es ist genau der Charme der mündlichen Überlieferungen im teils saarländischen Jargon, der ihre Erinnerungen im Kopf des Lesers lebendig werden lässt.

Jeder, der das Glück hatte, seine eigenen Großeltern von vergangenen Ereignissen berichten zu hören, empfindet beim Lesen das wohlige Gefühl von Geborgenheit… man begibt sich auf eine echte Zeitreise, fühlt sich zurückversetzt an den Küchentisch bei Oma und Opa, denen man gespannt lauschte, wenn sie von früher erzählten.

Dazu passt die ruhige, sonore Stimme des Autors, der an diesem Abend von geheimnisvollen Nähkästchen, dem Kennenlernen der Großeltern oder einem irritierenden Besuch auf einer Hitlerkundgebung berichtete. In der Pause nahm sich Drescher Zeit seine Bücher für jeden persönlich zu signieren. Man kennt sich, die Atmosphäre ist familiär. „Trotz vieler neuer Gesichter im Publikum fühlte ich mich, als würde ich vor lauter alten Freunden lesen“, sagte Drescher zufrieden nach der knapp 90-minütigen Lesung mit Pause. Dafür gab es auch vom Publikum viel Lob und Zuspruch.