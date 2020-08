Leserfotos aus dem Kreis Saarlouis : Leser schicken tierische Eindrücke dieses Sommers

Kreis Saarlouis Die SZ-Lokalredaktion Saarlouis hat wieder viele tolle Fotos von Lesern zugesendet bekommen.

Sie sonnen sich beispielsweise in der Nähe des Saaraltarmes in Saarlouis, nehmen in der Nied bei der Wackenmühle ein erfrischendes Bad oder machen sich in Gärten, zum Beispiel in Limbach, über unwiderstehlich duftenden Sommerflieder her, um nur einige Beispiele zu nennen. Das zeigen diese Bilder, die uns dankenswerterweise SZ-Leser zugeschickt haben.