Ab dem 1. Januar 2019 wird die KVS ihr Liniennetz in vielen Bereichen verbessern. So besteht beispielsweise die Möglichkeit, von Lebach (Eidenborn, Falscheid, Reisbach) im Stundentakt nach Saarlouis zu fahren, ohne umsteigen zu müssen.

Dieses Angebot besteht in Zukunft auch an Wochenenden. So können viele, insbesondere Berufspendler den ÖPNV nutzen.

Allerdings müssen die völlig überzogenen Preise des SaarVV umgehend auf den Prüfstand. Ansonsten ist das ein wichtiger Schritt in Richtung Umweltschutz.