Leser-Fotos : Leser zeigen die schönen Seiten des Winters im Kreis Saarlouis

Kreis Saarlouis Überall kann man Schönes entdecken, wenn man nur genau hinsieht. Das zeigen die tollen Fotos unserer SZ-Leser wieder sehr eindrücklich.

Faszinierende Eisblumen, eine mal mehr oder weniger dicke Schneedecke, Figuren aus der weißen Pracht oder die gefiederten Winzlinge, die den Winter überstehen müssen: Erneut hat uns der weiße Zauber über Nacht überrascht – und so kann die Natur im Kreis Saarlouis mit wunderschönen An- und Aussichten glänzen.

Unsere fleißigen Leser haben wieder viele tolle Fotos eingeschickt: schöne Schnappschüsse und kunstvolle Fotografien aus der Natur und auch von daheim. In Wald und Flur, beim Spazieren oder auch im eigenen Garten gibt es halt auch im kalten Winter viel zu entdecken. Hier sehen Sie eine kleine Auswahl. Wir sagen dafür ganz herzlich Danke!

Gerne können Sie uns auch weiterhin Fotos aus unserem Landkreis schicken – an die SZ-Lokalredaktion Saarlouis, und zwar per E-Mail an diese Adresse: redsls@sz-sb.de