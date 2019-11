Saarlouis Lena Reichert und Nicki Herl wollen einen eigenen Unverpackt-Laden in Saarlouis eröffnen. Ein Crowdfunding soll dabei helfen.

Inzwischen gibt es in Deutschland über 130 Unverpackt-Läden, vor allem in größeren Städten. Der Kunde bringt dort eigene Behälter mit und kann sie aus einer Schütte mit genau der Menge befüllen, die er benötigt; an der Kasse wird gewogen. Es geht nur um das Produkt an sich, keine schicke Verpackung oder Werbung verführt zum Kauf, erklärt Lena: Dadurch landen weniger Lebensmittel im Mülleimer, weil sie verdorben sind, hat sie selbst erfahren. Müll vermeiden, vor allem Plastik, ist eines ihrer Ziele im Laden. „Wir können natürlich auch nicht komplett auf Plastik verzichten – aber da, wo es nicht sein muss“, erklärt Nicki. So wird die Ware etwa in großen Gebinden angeliefert, in kleinen Mengen unverpackt weiterverkauft. Aber auch „Qualität, Regionalität und faire Bedingungen in der Produktion“ sind den künftigen Betreibern wichtig. „Wir wollen niemanden missionieren. Aber jeder Einzelne kann etwas ändern“, sind beide überzeugt.