Leiche aus Saar geborgen : Vermisster Schwimmer ist tot

Saarlouis Der seit Samstag vermisste Schwimmer wurde am Dienstag tot geborgen.

Der 58-jährige Lastwagenfahrer aus Niedersachsen, der seit einem Bad in der Saar am Samstag vermisst wurde, ist tot, wie die Polizei mitteilt.

Nach einer erneuten Suche durch die Wasserschutzpolizei sowie Kollegen an Land wurde am Dienstagmittag eine Leiche ein Stück stromabwärts von der Stelle gefunden, an der der Mann schwimmen ging, wie Stephan Laßotta, Pressesprecher des Landespolizeipräsidiums, mitteilt. Eine Obduktion am Dienstag ergab laut Laßotta, dass kein Fremdverschulden vorliege und es sich bei der Leiche um den Vermissten handele.