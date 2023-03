Vorbereitungslehrgang Orchesterspiel ist endlich wieder möglich

Im Rahmen einer Lehrgangswoche lernten die jungen Musikerinnen und Musiker zahlreiche musiktheoretische Grundlagen, aber auch viel Praxiswissen im fortgeschrittenen Instrumentalspiel. Insgesamt zwölf Orchester aus dem ganzen Saarland entsandten dazu die jungen Menschen zum BSM-Lehrgang, bei dem auch Spiel und Spaß nicht zu kurz kamen. „Mir gefällt besonders, dass so viele Kinder und Jugendliche zum gemeinsamen Orchesterspiel zusammenkommen und dass auch abends immer etwas Tolles los ist“, resümiert die Teilnehmerin Leni Müller vom Verein der Musikfreunde Hülzweiler. Auch die Lehrgangsbesten, Lukas Burger und Tobias Luxenburger (beide vom Musikverein „Harmonie“ Saarwellingen) sind zufrieden, denn sie haben inzwischen, gemeinsam mit Vereinskollegin und Lehrgangsteilnehmerin Xenia Kallenborn, das Leistungsabzeichen in Bronze in der Landesakademie für musisch-kulturelle Bildung in Ottweiler abgelegt.