Anatomische Ausstellung Ausstellung: 200 echte Körper sind in Dillingen

Wie sieht ein Mensch ohne Haut aus? Und wie verläuft unser Nervensystem? Antworten auf diese Fragen will die anatomische Ausstellung echter Körper zeigen. Unter dem Motto „Die Lehre der Toten“ macht diese am Samstag und Sonntag, 1. und 2. April, je von 11 bis 18 Uhr Halt in der Stadthalle in Dillingen Station. Anhand von etwa 200 Exponaten, bestehend aus konservierten menschlichen Körpern, Skeletten, Gliedmaßen, Organen, Organblöcken, Funktionssimulatoren, Tastmodellen und Moulagen vermittelt die Ausstellung in Dillingen medizinisches Wissen an Besucher, heißt es vonseiten des Veranstalters. Auch Multimediavorführungen und Lehrtafeln gibt es. Themenschwerpunkte sind der Bewegungsapparat, das Gehirn, Atemwege und die Lunge sowie das Herz und der Blutkreislauf. Auch Klassenstufen von sechs bis zwölf können die Schau besuchen.