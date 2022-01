Caritasverband : Lebensmittelausgabe an Bedürftige

Personen auf dem Foto von links: Frank Kettern (Caritasdirektor), Harald Schmitt, Franz Hechenblaikner, (Vorsitzender Caritasrat), Stefanie Durst (Einrichtungsleiterin des Tagesaufenthalts und der Notunterkunft Oase), Sieglinde und Bruno Steinke, Tanja Warken (zuständig für das Gemeinwesen in Saarlouis-Roden und das ambulant betreute Wohnen) Foto: Agnes Kyarituo van Dusseldorp

Saarlouis Im Rahmen der „Aktion Hoffnung“ konnten erneut zahlreiche Lebensmittelspenden an Bedürftige Menschen aus dem Raum Saarlouis, in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in Saarlouis-Roden, verteilt werden.

Damit kamen die Betroffenen einer zuvor ausgegeben Einladung zur Lebensmittelausgabe nach.

Die großen Einkaufstüten waren mit verschiedenen Lebensmitteln bestückt, die den Bedürftigen Menschen, gerade in der Vorweihnachtszeit, eine Freude bereiten sollen.

Möglich wurde dies durch die großzügigen Geld- und Sachspenden von Privatpersonen und Firmen für die die Organisatoren, die Gemeinwesenarbeit des Caritasverbandes Saar-Hochwald und die Pfarreiengemeinschaft rechts der Saar, außerordentlich dankbar sind, denn „Aktionen, wie diese Leben von der großen Solidarität und dem Mitgefühl der Spender“, erklärt Caritasdirektor Frank Kettern. „Und gerade jetzt, wo aufgrund der möglichen fünften Welle mit noch mehr Aus- und Abgrenzung von Menschen in Not zu rechnen ist, ist das ein wichtiges Signal“, ergänzt Franz Hechenblaikner (Vorsitzender des Caritasrats). Der Caritasverband Saar-Hochwald ist ein offiziell anerkannter Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche in den Landkreisen Merzig-Wadern und Saarlouis.

Im Vorfeld wurden bereits um die 160 Taschen gepackt und für die Ausgabe vorbereitet.