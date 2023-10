Geschichten von früher Zweites Dörsdorfer Heimatheft ist erschienen

Diese berichten unter anderem über die frühere Wüstung „Lanzweiler“, Bergkuppe Krummenstein und den moselfränkischen Dialekt der Menschen in Dörsdorf. Darüber hinaus erzählt Hubert Berwian in seiner Reportage über ein legendäres Fußballspiel zwischen Dörsdorf und Steinbach, das im Jahr 1954 im damaligen „Stadion“ auf dem Gerstenfeld stattfand. Hauptbeitrag in dem neuen Heimat­heft ist eine Dokumentation über die Geschichte der gemeinsamen Wasserversorgung in Dörsdorf, Steinbach, Thalexweiler und Aschbach. Hierbei handelt sich um einen Gemeinschaftsartikel von Peter Johann, Martin Schmidt, Armin Caspar und Thomas Besse. Ergänzend dazu berichtet Berwian über seine Jugenderinnerungen an das alte Wasserhäuschen in der Schwarzwies. Die bebilderte Winterwanderung des Soldaten Paul Zimmer von 1941/42 sowie alte Dorfansichten von Dörsdorf vervollständigen das 40-seitige Heimatheft im A 4-Format. Die Broschüre kann für fünf Euro im „Däschder Dorfladen“ käuflich erworben werden.