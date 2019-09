Polizeibericht aus Lebach : Betrunken auf Geisterfahrt in der Baustelle

Lebach Stell dir vor, du wartest an der Baustellen-Ampel, und ein Geländewagen kommt auf die zugerauscht ...

Über eine Geisterfahrt mit Unfall am Freitagabend 18.47 Uhr, berichtet die Polizei Lebach. Bilanz: Zwei Verletzte und schwere Schäden an zwei Autos. Ein 41-Jähriger befuhr mit seinem Geländewagen die B 269 in Richtung Heeresstraße. Am Ende des Ampel-geregelten einspurigen Baustellenbereiches wechselte er nicht wieder zurück auf die rechte Fahrspur, sondern steuerte geradeaus in den Gegenverkehr. So kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden Peugeot eines 77-jährigen Fahrers. Der Peugeot-Fahrer und der Unfallverursacher werden verletzt, an beiden Wagen entsteht schwerer Sachschaden, sie müssen abgeschleppt werden.