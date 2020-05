Kostenpflichtiger Inhalt: Zwei neue Stellplätze für Behinderte in Lebach : Ganz in blau: Neue Behindertenparkplätze

Inbetriebnahme von zwei farblich markierten Behindertenparkplätzen am Bitcher Platz in der Nähe des Bahnhofs: Von links. Ortsvorsteher Thomas Reuter, Behindertenbeauftagter Pascal Borr und Bürgermeister Klauspeter Brill. Foto: Dieter Lorig Foto: Dieter Lorig

Lebach Ein Hingucker sind die neuen Parkplätze am Bitcher Platz. Die Stellplätze für Behinderte fallen durch ihre farbliche Markierung auf.

Zwei große und auffällig in Blau markierte Behindertenparkplätze hat die Stadt Lebach am Bitcher Platz in der Nähe des Bahnhofs erstmals neu eingerichtet. „Die farbig markierten Stellflächen für schwerbehinderte Autofahrer heben sich deutlich besser von normalen Parkplätzen ab“, sagt Bürgermeister Klauspeter Brill bei deren offizieller Übergabe.

„Gerade die farbliche Markierung dürfte eine durchschlagende Wirkung haben, so dass Autofahrer sofort erkennen, dass es sich um Behindertenparkplätze handelt“, glaubt der Lebacher Ortsvorsteher Thomas Reuter. Die Idee, Behindertenparkplätze farbig zu markieren, hatte der städtische Schwerbehindertenbeauftragte Pascal Borr. „Auf einer USA-Reise sind uns solche auffällig in Farbe markierten Parkplätze aufgefallen“, erzählt Borr. Leider seien Behindertenparkplätze bisher nicht nur in der Stadt Lebach häufig von dazu nicht berechtigten Autofahrern zugeparkt, stellt Borr immer wieder fest.





