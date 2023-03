Tag der offenen Töpferei Keramik, die nicht wie Keramik aussieht

Schon am Samstagmittag gaben sich die Besucher in der ehemaligen Scheune, die Marie-Chantal Marx zu einem Ausstellungsraum und einem Keramikatelier umgebaut hat, die Klinke in die Hand. Die Nummernschilder an den Fahrzeugen zeigen, dass die Gäste aus dem gesamten Saarland und darüber hinaus zum Tag der offenen Töpferei gekommen waren. Einige Besucher waren aber auch einfach zu Fuß aus der Nachbarschaft hergekommen. „Ich wollte Marie-Chantal im Atelier besuchen“, berichtet Elfie Koch aus Falscheid. Elfie Koch hat auch ihre Schwägerin Melanie Koch aus St. Barbara mitgebracht. Beide lassen sich von Marie-Chantal Marx die einzelnen Werke genau erklären und schauen sich auch ganz interessiert in der Werkstatt der Keramikerin um, für die sie den alten Heuboden des ehemaligen Bauernhauses, in dem sie lebt und arbeitet, umbaut hat.