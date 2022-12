„Frieden braucht Vielfalt, Frieden braucht Mut“ : Lebacher feiern beim Hirtenfeuer an der Landesaufnahmestelle Heiligabend

Licht als Zeichen der Hoffnung: Mit dem Entzünden des Hirtenfeuers wurde in der Landesaufnahmestelle das Weihnachtsfest gefeiert. Foto: Ruppenthal

Lebach Mit dem Entzünden des Hirtenfeuers wurde am Heiligen Abend auch in der Landesaufnahmestelle Lebach das Weihnachtsfest eingeläutet. Damit ist das Licht von Bethlehem auch bei den Flüchtlingen in Lebach eingetroffen.