Stadtrat : Zahlreiche Bauvorhaben in Lebach

LEBACH Den meisten Diskussionsbedarf bei der jüngsten Stadtratssitzung gab es zur Zukunft des Pferderennens (wir berichteten). Die meisten Tagesordnungspunkte beschäftigten sich aber mit Bauvorhaben. Diese waren in den Ausschüssen vorberaten und wurden einstimmig und zügig beschlossen.

Bereits im Juni hatte der Stadtrat die Modernisierungs-Richtlinie „Stadtzentrum Lebach“ auf den Weg gebracht. Nach Abstimmungsgesprächen mit den zuständigen Landesministerien wurde nun eine Anpassung erforderlich. So soll die Förderung von Gründächern in einer eigenen Richtlinie erfolgen und für „ortsbild-prägende Objekte“ ist eine höhere Förderquote von 50 Prozent vorgesehen. Die Änderungen wurden vom Rat einstimmig beschlossen. Nun müssen nur noch die positiven Bescheide aus Saarbrücken vorliegen, dann kann beim Projekt „Innenstadt/Fußgängerzone“ mit der Umsetzung begonnen werden.

Ebenfalls einmütig erfolgte die Zustimmung zur Aufstellung von Bebauungsplänen in den drei Stadtteilen Landsweiler, Lebach und Dörsdorf. Wie am Rande der Sitzung zu hören war, gibt es zumindest in einem der künftigen Neubaugebiete noch keine Einigung mit den Besitzern der Grundstücke. Daher wird erstmals die Einrichtung eines Umlegungsausschusses in Lebach nötig. Nach ausführlicher Erläuterung der rechtlichen und der Verfahrensfragen durch Björn Dengel vom Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landesentwicklung wurde der Ausschuss einstimmig beschlossen, die Stadtratsmitglieder Thomas Reuter und Olaf Müller als Vertreter benannt.