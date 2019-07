Yoga : Kaktee, Krebs oder doch lieber Krokodil

Lebach Komischerweise gibt es beim Kinder-Yoga in Lebach ganz viele Übungen mit „K“-Tier-Bezeichnungen.

Zum ersten Mal hatte die Stadt Lebach in ihrem Ferienprogramm Yoga für Kinder angeboten. Am Dienstag waren zwischen zehn und 14 Uhr Kinder von sechs bis zwölf Jahren an der Reihe. Das Angebot für solche ab 13 Jahren stand für Mittwoch auf dem Plan. Doch diese Altersgruppe hielt sich bei Anmeldungen dermaßen zurück, dass der Kurs nicht zustande kam.