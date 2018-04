später lesen Vortrag Wo die Hypnose helfen kann Teilen

Annette Müller, Heilpraktikerin für Psychotherapie, stellt bei einem Vortrag am Donnerstag, 12. April, 18.30 bis 20 Uhr, bei der KEB in Lebach dar, was Hypnose eigentlich ist. Sie spricht darüber, wie sie funktioniert, in welchen Lebenssituationen und bei welchen Störungen sie helfen kann. Schließlich geht es auch um die Frage: Was kann ich selbst tun? Die Teilnahme kostet acht Euro.