Nach Beschädigung durch Bauarbeiten Stadt räumt Fehler ein – Wie es mit den Lebacher Friedhofs-Platanen jetzt weitergeht

Es ist eine Situation, die seit Wochen für Gesprächsstoff in Lebach sorgt: Eigentlich sollte nur die marode Mauer am alten Friedhof in der Trierer Straße entfernt werden. Doch während der Bauarbeiten wurde dann plötzlich das Wurzelwerk von drei angrenzenden alten Platanen so schwer beschädigt, dass die weitere Zukunft der jahrzehntealten ortsbildprägenden Bäume von einem auf den anderen Tag nun plötzlich ungewiss ist. Aber auch nachdem sich bereits der Lebacher Ortsrat und kurz darauf der Stadtrat mit den Geschehnissen auseinandergesetzt haben, hält die Kritik am bisherigen Vorgehen der Stadtverwaltung und der vor Ort agierenden Baufirma an.