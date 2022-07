52. Internationaler Jugendwettbewerb : Die Gewinner von Jugend Creativ wurden ausgezeichnet

Lebach/Eppelborn Die Levo-Bank hat die Sieger des 52. Internationalen Wettbewerbs Jugend Creativ ausgezeichnet. Der Frage „Was ist schön?“ stellten sich rund 1500 Kinder und Jugendliche aus Lebach und Eppelborn und reichten ihre Beiträge bei der Levo-Bank ein.

Mit seinem länderübergreifenden Ansatz unterstützt Jugend Creativ den europäischen Gedanken, das Miteinander und den internationalen Zusammenhalt. Neben Deutschland beteiligen sich Genossenschaftsbanken aus Frankreich, Italien (Südtirol), Luxemburg, Österreich und der Schweiz an der Durchführung des Wettbewerbs. Rund 650 000 Beiträge werden jedes Jahr international eingereicht, allein in Deutschland sind es rund 500 000 Beiträge pro Jahr. Damit ist Jugend Creativ der größte Jugendwettbewerb seiner Art weltweit.

Bei einer Siegerehrung überreichten Michael Fries und Saskia Schmidt von der Levo-Bank den Preisträgerinnen und Preisträgern ihre Preise. „Wir sind jedes Jahr aufs Neue beeindruckt von der Vielzahl und dem Einfallsreichtum der eingereichten Arbeiten und freuen uns über die rege Teilnahme an unserem Wettbewerb“, sagt Fries, Marktbereichsleiter der Levo-Bank. In diesem Jahr durften sich Ferdinand Volp, Bartholomäus Vogel und Lilith Pankonin ganz besonders freuen, denn sie haben landesweit das beste Bild in ihrer Altersklasse gemalt. Dafür wurden sie, ebenso wie einige andere Schülerinnen und Schüler mit vorderen Platzierungen, mit einem Preisgeld belohnt.