später lesen Weihnachtsmarkt Niedersaubach Weihnachtsmarkt in Niedersaubach Teilen

Twittern







Der Weihnachtsmarkt in Niedersaubach findet am Samstag, 8. Dezember, zum sechsten Mal am Sportplatz statt. Wieder einmal werden neben Essen und Trinken auch Bastel- und handwerkliche Artikel angeboten. red