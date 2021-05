Neue Reihe : Kochen lernen bei der VHS Lebach

Lebach Die Volkshochschule bietet eine neue Webinarreihe. Los gehts am kommenden Mittwoch.

In einem einzigen Termin führt die Ernährungsberaterin Gabi Mailender zunächst in das Grundverständnis des Themas ein, spricht über die Lebensmittel und erklärt die Zusammenhänge, die bei der Verwendung berücksichtigt werden sollten. Im zweiten Schritt stellen die Teilnehmenden ihre Fragen, die sich darauf aufbauend ergeben haben. Im letzten Schritt erhalten sie ein paar Rezepte zur ersten und einfachen Umsetzung und nützliche Tipps, die den Einstieg erleichtern.

Am Mittwoch, 19. Mai, ist der erste unabhängige Teil der Reihe. Unter dem Thema „Kochen lernen leicht gemacht“ befasst er sich mit einem ersten Einstieg in einfache Lebensmittelkunde und leichte Rezepte zu Pasta, Pizza und Co.