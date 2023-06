Heimat und Geschichte Historischer Verein stellt Denkmäler vor

Das Reservelazarett, in dem zehn Ärzte und 70 Krankenschwestern arbeiteten, habe eine Aufnahmekapazität von bis zu 3000 Verwundeten gehabt. Von 1945 bis 1947 seien die Kasernen als vorübergehendes Sammellager für ehemalige Zwangsarbeiter vor deren Rückführung genutzt worden. Heute dient das frühere Kasernengelände als Schulzentrum. Im weiteren Verlauf seines Vortrages erläuterte Feld geschichtliche Hintergründe zu den vielen Wegekreuzen in Lebach. Hierzu zählten unter anderem das Kreuz in der oberen Schlesierallee aus dem Jahr 1925, das Pestkreuz von 1757 in der Dillinger Straße, das Hahner Wegekreuz (1728) und das Böhmerkreuz von 1765 an der Ecke Mottener- und Heeresstraße.