Volleyball-Regionalliga Wie verkraftet der TV Lebach die erste Enttäuschung?

Lebach · Die Volleyballerinnen des TV Lebach erwarten am kommenden Sonntag um 17 Uhr in der Regionalliga die TSVgg Stadecken-Elsheim. Nach einer 1:3-Niederlage beim VC Wiesbaden III am Sonntag geht Lebach als Tabellen-Fünfter mit drei Punkten aus zwei Spielen in die Partie.

03.10.2023, 15:37 Uhr

Der TV Lebach kassierte im zweiten Saisonspiel seine erste Niederlage. Foto: Philipp Semmler

Von Philipp Semmler

Die Gäste sind punktgleich Achter. TV-Trainerin Karina Leuck will von ihrem Team dabei ein anderes Gesicht sehen als bei der ersten Saison-Niederlage in Wiesbaden. „Da war mehr drin, das haben wir selbst versemmelt durch eine schwache Annahme“, haderte die Übungsleiterin. „Die Annahme wird nun in dieser Woche ein Trainingsschwerpunkt sein.“