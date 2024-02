Volleyball-Regionalliga Erst läuft für Lebach einiges schief, dann alles optimal

Den Matchball bekamen sie quasi geschenkt: Die Volleyballerinnen des TV Lebach lagen am Samstag im Heimspiel der Regionalliga Südwest gegen Abstiegskandidat Eintracht Frankfurt vor 30 Zuschauern mit 2:0-Sätzen in Führung – und hatte in Durchgang drei gerade den Punkt zum 23:20 gemacht.