Volleyball Warum die Ansprüche gewachsen sind

Lebach · Die Regionalliga-Volleyballerinnen des TV Lebach haben in der Sommerpause eine wichtige Spielerin an einen Zweitligisten verloren. Trotzdem peilt Trainerin Karina Leuck in der am 16. September beginnenden Saison einen Platz im oberen Drittel an.

31.08.2023, 17:14 Uhr

So soll es auch in der neuen Saison sein: Milla Alt (links) vom TV Lebach jubelt mit Luna Weber (Nummer 2), Katia Geiger (Nummer 6) und Franziska Bach (Nummer 12) über einen Punktgewinn. Foto: Philipp Semmler

Von Philipp Semmler

Die Ansprüche sind nach einer starken vergangenen Saison gewachsen. „Wir peilen einen Platz im oberen Tabellendrittel an“, formuliert Karina Leuck, Trainerin des Volleyball-Regionalligisten TV Lebach, das Saisonziel. Die neue Runde beginnt für ihre Mannschaft am Samstag, 16. September. Dann empfangen die Theelstädterinnen um 19.30 Uhr die TSG Bretzenheim. Beide erreichten in der vergangenen Spielzeit die Aufstiegsrunde. Der TV Lebach wurde dort Dritter. Für den Verein, der als Aufsteiger den Ligaverbleib anvisiert hatte, war das ein überragendes Ergebnis. Die TSG Bretzenheim wurde Fünfter in der Aufstiegsrunde.