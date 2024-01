Volleyball TV Lebach ist für Top-Duell gerüstet

Das war in mehrfacher Hinsicht ein ganz wichtiger Sieg: Der TV Lebach hat am Samstag in der Volleyball-Regionalliga einen Verfolger im Kampf um die vorderen Plätze abgeschüttelt und geht somit auch gut gerüstet in das Gipfeltreffen an diesem Samstag um 19.30 Uhr zu Hause gegen die SG Volleys Marburg-Biedenkopf. Der Tabellenzweite aus der Theelstadt bezwang im ersten Spiel des neuen Jahres vor 50 Zuschauern in der Sporthalle an der Dillinger Straße den Tabellenvierten VC Wiesbaden III mit 3:0 (25:20, 25:20, 25:19). Damit blieb der TV Lebach auch in seinem sechsten Saisonheimspiel ohne Punktverlust – und nahm erfolgreich Revanche für die 1:3-Niederlage gegen den VC Wiesbaden III im Hinspiel.