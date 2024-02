Volleyball-Regionalliga Der TV Lebach zwischen Hoffen und Bangen

Die gute Ausgangslage ist weg: Die Volleyballerinnen des TV Lebach haben vor dem Heimspiel an diesem Samstag um 19.30 Uhr gegen den Tabellenneunten Eintracht Frankfurt drei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter SG Volleys Marburg-Biedenkopf. Dabei hätte der TV eigentlich als Spitzenreiter in die letzten vier Saisonspiele gehen können – wäre da nicht die bittere 1:3-Niederlage bei der TSVgg Stadecken-Elsheim am vergangenen Sonntag gewesen.